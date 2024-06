Real Madrid : Un «méga projet» d’un an avec Mbappé ?

Thomas Bourseau

Au Real Madrid, les jeunes stars s’empilent année après année. Kylian Mbappé est la dernière en date et évoluera aux côtés de Vinicius Jr et de Rodrygo Goes. Mais pendant combien de temps ? Rodrygo pourrait ne faire qu’une seule pige avec Mbappé avant de plier bagage.

Kylian Mbappé a dit stop. Au final, il aura effectué un septennat au PSG après ne s’être initialement engagé que pour un quinquennat en 2017. Et de par son statut d’agent libre, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain (256) ralliera la capitale espagnole cet été après l’Euro en Allemagne avec l’équipe de France (14 juin-14 juillet) pour entamer sa nouvelle aventure au Real Madrid.

Kylian Mbappé, la dernière étoile en date du Real Madrid

A la Casa Blanca , Kylian Mbappé retrouvera ses coéquipiers en équipe de France que sont Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Ferland Mendy. Et en attaque, le meilleur buteur de l’histoire du PSG pourra combiner avec Jude Bellingham et surtout Vinicius Jr ainsi que Rodrygo Goes. Et ce, bien que l’avenir de Rodrygo puisse s’écrire loin du Real Madrid selon la presse étrangère.

Rodrygo, un an à Madrid avec Mbappé, et puis s’en va ?