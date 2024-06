Mercato : Le PSG est passé à l’action pour une star du Real Madrid

Hugo Chirossel

Alors que la signature de Kylian Mbappé est désormais officialisée, l’avenir de Rodrygo est au cœur des interrogations ces derniers jours. L’international brésilien du Real Madrid pourrait faire les frais de l’arrivée du capitaine de l’équipe de France et voir son temps de jeu baisser, ce dont le PSG aurait essayé de profiter.

Champion d’Espagne et vainqueur de la Ligue des champions, le Real Madrid va pouvoir compter sur un renfort de poids la saison prochaine : Kylian Mbappé. Une arrivée attendue depuis plusieurs années, mais qui pose également des questions sur la manière dont Carlo Ancelotti va organiser son attaque.

Le PSG a fait une offre à Rodrygo

Rodrygo est annoncé comme une des potentielles victimes de l’arrivée de Kylian Mbappé. Une situation dont aurait essayé de profiter le PSG. En effet, selon Marca , le club de la capitale aurait fait une offre à l’international brésilien du Real Madrid, tout comme Manchester City.

Rodrygo veut rester au Real Madrid