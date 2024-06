Real Madrid : Carlo Ancelotti envisage une folie !

La rédaction

Une fois de plus, le Real Madrid se prépare à faire parler de lui durant l’été. Avec l’arrivée de Kylian Mbappé, les Merengue sont au centre de nombreuses discussions. L’un des sujets qui revient le plus souvent sur la table est le sort qui sera réservé à Rodrygo suite au débarquement du tricolore. Alors que certains craignent de voir le Brésilien mis sur le banc, Carlo Ancelotti aurait une toute autre idée.

Le 3 juin dernier, le Real Madrid annonçait enfin l’arrivée de Kylian Mbappé. Pressentie depuis plusieurs mois, la venue du Français dans la capitale espagnole soulève plusieurs questions et l’une d’entre elles concerne Rodrygo. Faisant évoluer son équipe dans un schéma à deux attaquants, Carlo Ancelotti pourrait se retrouver à devoir mettre le Brésilien sur le banc de touche. Mais que le joueur de 23 ans se rassure, le technicien italien aurait d’autres plans.

Zidane annonce déjà une folie pour Mbappé ! https://t.co/AA5dI9iElU pic.twitter.com/GHTOAiQFFx — le10sport (@le10sport) June 10, 2024

Une attaque de folie au Real Madrid la saison prochaine ?

À en croire les informations de AS , Carlo Ancelotti aurait une idée très claire en tête : intégrer Vinicius, Mbappé et Rodrygo dans son onze titulaire. L’Italien pourrait donc faire évoluer ses hommes en 4-3-3 afin de faire jouer ses trois attaquants. Si l’idée de l’ancien coach du PSG venait à se concrétiser, le front de l’attaque merengue serait sans doute l’un des plus redoutés d’Europe.

Rodrygo précieux pour Ancelotti

Bien que plus discret que son compatriote Vinicius, Rodrygo a une nouvelle fois brillé avec les pensionnaires de Santiago Bernabéu cette saison. Le natif d’Osasco a disputé 34 matchs de Liga, inscrivant 10 buts. En Ligue des Champions, l’ancien joueur de Santos a fait trembler les filets à 5 reprises en 13 apparitions. C’est donc avec l’esprit léger que le Brésilien pourra aborder la Copa America.