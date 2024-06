Mercato - Real Madrid : Une offre de 100M€ pour rejoindre Cristiano Ronaldo

La rédaction

Auteur d’une excellente saison avec le Real Madrid, le défenseur allemand, Antonio Rüdiger a peut-être vécu sa deuxième et dernière saison dans la capitale espagnole. Le club de saoudien d’Al-Nassr chercherait à l'attirer pour l'aligner aux côtés notamment de Cristiano Ronaldo et serait près à, une nouvelle fois, casser la tirelire pour l’attirer. C'est une offre XXL qui devrait arriver entre les mains de Rüdiger. De quoi le convaincre ?

Alors que le club saoudien Al-Nassr pourrait perdre le défenseur central espagnol Aymeric Laporte, qui souhaite retourner en Espagne avec l’Atlético de Madrid en pole position pour l’accueillir, la formation de Cristiano Ronaldo serait déjà en train de chercher un nouveau défenseur central pour remplacer l'ancien de l'Athletic Bilbao. Selon les informations d’ El Chiringuito , Al-Nassr a jeté son dévolu sur Antonio Rüdiger, pilier de la défense du Real Madrid.

Real Madrid : Menacé par le transfert de Mbappé, sa réaction est dévoilée https://t.co/LIq9oet0ep pic.twitter.com/FYzCwWYcxA — le10sport (@le10sport) June 11, 2024

Une offre colossale

Antonio Rüdiger, âgé de 31 ans et sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2026, aurait reçu une proposition spectaculaire de la part d’Al-Nassr. Le club saoudien lui offrirait un salaire de 100M€ sur quatre ans, soit 25M€ par an. Cette somme est bien au-delà de son salaire actuel au Real Madrid, estimé entre 11 et 14M€ par an. Une telle offre pourrait donc séduire l’international allemand, qui rejoindrait alors un ancien du Real Madrid en la personne de Cristiano Ronaldo, au sein du club saoudien.

Un défi de taille pour le Real Madrid