Une star de Guardiola sur le marché, le PSG n’a pas dit son dernier mot !

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain veut frapper quelques gros coups sur ce mercato estival et ça concerne surtout l’attaque, orpheline de Kylian Mbappé. Plusieurs pistes ont été annoncées ces dernières semaines, mais les dirigeants parisiens semblent notamment regarder vers Manchester City et son effectif pléthorique, avec un nom qui revient très régulièrement.

Qui va devenir la nouvelle star de l’attaque parisienne ? Le trou béant laissé par le départ de Kylian Mbappé doit obligatoirement être comblé, avec le PSG qui a l’argent et le projet pour attirer les plus grandes stars de la planète. Et c’est le cas avec certains joueurs de Pep Guardiola du côté de Manchester City…

PSG : Xavi Simons se fait dézinguer ! https://t.co/7EcS1Cg9IW pic.twitter.com/ZLWdy2aEeb — le10sport (@le10sport) June 11, 2024

Julian Alvarez, la bonne idée ?

Avec les doutes autour de l’entraîneur catalan, plusieurs grands noms se poseraient des questions sur leur avenir chez les Citizens . C’est le cas de Julian Alvarez, barré par Erling Haaland en attaque et très courtisé sur le marché des transferts. Le PSG serait sur ses traces, mais La Gazzetta dello Sport nous parle également d’une grosse offensive en préparation de la part de Chelsea.

Le PSG n’a pas jeté l’éponge

D’après les informations du quotidien, le PSG n’aurait absolument pas abdiqué pour l’attaquant argentin, qui semble beaucoup plaire au sein du club. Ainsi, une offre pourrait bientôt être dégainée, même s’il faudra batailler avec Pep Guardiola, qui ne voudra sûrement pas perdre l’un de ses meilleurs éléments.