Mbappé - Haaland : Il annonce une folie au Real Madrid

C'est désormais officiel, Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid. Les débuts de l'attaquant français sont ainsi très attendus. Et pourtant, selon l'ancien joueur espagnol Alfonso Pérez Muñoz, il faut encore un attaquant pour accompagner Mbappé. Et qui de mieux qu'Erling Haaland ?

La saison prochaine, Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid. Le club merengue a en effet officialisé la signature de l'attaquant français qui s'est engagé pour cinq ans avec le club merengue. Il épaulera ainsi Vinicius Junior, Rodrygo ou encore Endrick. Et pourtant, d'après Alfonso Pérez Muñoz, ce n'est pas encore suffisant.

«Le Real Madrid et Mbappé sont tous deux satisfaits»

« C'est le joueur que l'on voulait depuis des années. Il n'était pas possible de le faire venir auparavant, mais finalement, c'est le désir du Real Madrid et de Mbappé lui-même. Il était sur le point de venir il y a des années, mais ils lui ont rendu la tâche très difficile. Le Real Madrid et Mbappé sont tous deux satisfaits de cette signature attendue. Et les supporters aussi », assure l'ancien attaquant du Real Madrid et de la sélection espagnole dans les colonnes de AS , avant d'évoquer également le cas d'un certain Erling Haaland.

Alfonso attend un duo Mbappé-Haaland