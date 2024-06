Mercato : Le PSG veut boucler un transfert «impossible» !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En manque de temps de jeu sous le maillot de Manchester City la saison dernière, Julian Alvarez pourrait agiter le marché des transferts dans les prochaines semaines. Le joueur argentin serait surveillé par de nombreuses équipes, notamment par le PSG. Mais son prix pourrait mettre fin aux rêves parisiens dans ce dossier.

Champion du monde avec l'Argentine en 2022, Julian Alvarez espérait mieux cette saison. L'avant-centre de 24 ans sort de cet exercice déçu et son retour au premier plan pourrait bien passer par un départ de Manchester City. Comme indiqué par le journaliste italien Fabrizio Romano, les prétendants se sont déjà faits connaître. « Plusieurs clubs demandent des informations sur Julian Alvarez, car ils savent, d'après les proches du joueur, que Julian veut jouer davantage » a-t-il déclaré il y a quelques jours. A la recherche d'un successeur à Kylian Mbappé, le PSG ferait partie de ces équipes.

« Nous verrons ce qui se passera »

Au cœur des rumeurs, Julian Alvarez était présent en conférence de presse ce lundi. Le joueur de Manchester City n'a pas échappé aux interrogations sur son avenir. Lié à la formation anglaise jusqu'en 2028, il a maintenu le doute. « Je suis calme, je me sens bien et je suis heureux à Manchester City... et nous verrons ce qui se passera » a confié Alvarez face aux journalistes.

Alvarez trop cher pour le PSG