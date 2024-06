Mercato : Neymar interpellé, retrouvailles avec une figure du PSG ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malgré ses blessures à répétition, Neymar conserve une jolie côte au Brésil. Après Santos, son club formateur, c'est au tour de Fluminense de lancer un appel du pied à la star d'Al-Hilal en Arabie Saoudite. Président de la formation, Mario Bittencourt l'a invité à évoluer aux côtés de stars comme Marcelo, mais aussi Thiago Silva, sa nouvelle recrue.

L'aventure de Neymar en Arabie Saoudite ressemble à un doux fiasco. Arrivé à Al-Hilal l'été dernier après son départ du PSG, la star auriverde n'a pu montrer l'étendue de son talent en raison d'une grave blessure qui le tient éloigné des terrains depuis octobre dernier. Malgré cette longue absence, ils sont nombreux, notamment au Brésil, à vouloir le récupérer. Son club formateur, Santos, surveille sa situation. Mais dernièrement, c'est Fluminense qui lui a envoyé un message.

Neymar reçoit un nouvel appel du pied

« Les joueurs connaissent la grandeur de notre club et ce que nos supporters sont capables de faire. Neymar et Richarlison au Flu ? Cela dépend surtout d’eux. Nous sommes prêts à les accueillir à bras ouverts s’ils veulent revenir dans le football brésilien. Neymar n’a pas joué chez nous, mais je l’admire et c’est un joueur que tout le monde voudrait avoir. L’invitation est lancée pour Neymar, il sait qu’il peut venir s’il veut jouer avec Ganso, Marcelo, Thiago Silva… » a confié Mario Bittencourt en marge de la présentation de Thiago Silva.

« Il n'y a rien de prévu »