Mercato - OM : Coup de froid pour ce transfert à 25M€

Avec la descente du FC Metz en Ligue 2, le départ cet été de Georges Mikautadze est quasiment acté. L'international géorgien a confirmé qu'il resterait en France la saison prochaine. En quête d'un attaquant, l'OM serait sur le coup, mais serait déjà distancé dans ce dossier. Selon nos informations, l'AS Monaco tient la corde.

Joueur du FC Metz, Georges Mikautadze quittera, une nouvelle fois, la Lorraine. Le buteur devrait évoluer au sein d'une équipe de Ligue 1. « La saison prochaine je jouerai en Ligue 1, je peux le confirmer. Je vais rester en France mais je ne connais pas encore le club. Ce sera bientôt clair » a confirmé l'international géorgien au cours d'un entretien accordé à Geo Team.

L'OM serait sur le coup

Selon les informations de RMC Sport , l'OM aurait manifesté son intérêt dans ce dossier. En quête d'un attaquant capable d'épauler Pierre-Emerick Aubameyang, le club marseillais aurait coché le nom de l'international géorgien, mais serait en très mauvaise position.

L'AS Monaco en pole dans ce dossier ?