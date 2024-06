Mercato : Après la vente, un joueur de l’ASSE va imiter Messi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après le feuilleton de la vente, il est temps pour la nouvelle direction de l'ASSE de se pencher sur la saison prochaine. Ce lundi, le club stéphanois a officialisé un premier départ, celui de Maxence Rivera. Dylan Chambost devrait l'imiter. Le milieu de terrain offensif devrait poursuivre sa carrière aux Etats-Unis.

De retour en Ligue 1, l'ASSE continue de dessiner les contours de son effectif en vue de la saison prochaine. Le club stéphanois devrait se libérer de nombreux joueurs, et les premières opérations sont annoncées.

Rivera rejoint Dunkerque

Ce lundi, l'ASSE a officialisé un premier départ, celui de Maxence Rivera. Libre au 30 juin, l'ailier va poursuivre sa carrière en Ligue 2, à Dunkerque. Le joueur de 22 ans s'est engagé pour deux ans, plus une troisième année en option.

Chambost également sur le départ