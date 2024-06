Mercato : La «première star» de l'ASSE est annoncée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour en Ligue 1, l'ASSE se lance dans un nouveau projet. Le club du Forez a effectivement été racheté par Kilmer Sports et peut ainsi nourrir de belles ambitions dans l'élite la saison prochaine. Cela commencera par un mercato qui s'annonce actif, avec un premier dossier crucial à gérer, à savoir l'avenir d'Irvin Cardona, prêté par Augsbourg lors du précédent mercato d'hiver.

Fraîchement rachetée par Kilmer Sports, l'ASSE peut nourrir de belles ambitions sur le mercato pour son retour en Ligue 1. Dans cette optique, les Verts vont rapidement devoir trouver une solution pour Irvin Cardona. Prêté par Augsbourg lors du précédent mercato d'hiver, l'ancien attaquant de Brest est l'un des grands artisans de la montée en L1. Pour Bernard Lions, journaliste de L'EQUIPE , cela ne fait aucun doute, l'ASSE doit conserver Irvin Cardona.

Mercato : L'ASSE tente un premier gros transfert ! https://t.co/mgDeJVQWhe pic.twitter.com/C46qLBM6rh — le10sport (@le10sport) June 9, 2024

Quel avenir pour Cardona ?

« Je ne vois pas quel club pourrait mieux convenir à Irvin Cardona que l’ASSE. Moi, je veux bien qu’il reparte à Augsburg, mais je rappelle qu’il y a un mercato (hiver 23) il avait refusé pour partir en Allemagne, il n’a pas joué et est resté en échec sportif pendant un an. À Saint-Étienne, il a tout », assure-t-il au micro de la chaîne YouTube Carton Rouge , avant d'en rajouter une couche.

«Cela sera la première star de Kilmer Group»