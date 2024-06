Mbappé : Un joueur du PSG met les choses au clair !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a officialisé en début de semaine sa signature pour cinq ans au Real Madrid. La fin d'un long feuilleton au cours duquel l'attaquant français s'est efforcé de garder la tête froide alors que sa séparation avec le PSG a été délicate, et son désormais ex-coéquipier Randal Kolo Muani se confie à ce sujet.

Kylian Mbappé et le PSG, c'est officiellement et définitivement terminé ! L'attaquant tricolore avait annoncé publiquement son départ au Parc des Princes le 10 mai dernier via une vidéo sur les réseaux sociaux, et le Real Madrid a ensuite officialisé sa signature pour cinq ans en début de semaine. Les dernières semaines de collaboration ont été vraisemblablement assez houleuses entre Mbappé et la direction du PSG, et le capitaine de l'équipe de France l'a clairement fait savoir mardi dernier en conférence de presse.

Mbappé raconte la pression du PSG

« Il y a énormément de pression mais ce n'est que du football et il y a plus grave dans la vie. J'ai toujours eu cette éducation de ne pas venir pleurer. Je suis grassement payé pour jouer au foot et faire ma passion pendant que certains se lèvent pour aller à l'usine et font un travail éprouvant. Je continue de dire que ce que j'ai vécu, je ne le souhaite à personne de le vivre. Donc je trouve ça déplacé de venir me plaindre quand je vois ce qu'il se passe, il y a des choses bien pire dans le monde », a indiqué Mbappé, qui s'est malgré tout efforcé de rester serein et concentré sur le sportif dans la fin de son histoire avec le PSG.

« Il a fait la part des choses »