Mercato : Il répond à l’OM pour son avenir

Hugo Chirossel

Pour renforcer son effectif la saison prochaine, l’OM regarderait notamment en Ligue 1. Ces derniers jours, Marseille est annoncé sur la piste de Lilian Brassier, défenseur du Stade Brestois. Mais la direction olympienne serait également intéressée par le latéral gauche de Toulouse, Gabriel Suazo, qui s’est justement exprimé à propos de son avenir.

Alors qu’il arrive à un an de la fin de son contrat, Lilian Brassier a la cote sur le marché des transferts. Le défenseur âgé de 24 ans du Stade Brestois aurait des touches en Allemagne et en Italie, ainsi qu’en France. L’OL, l’AS Monaco et l’OM seraient intéressés par son profil. Potentiel futur entraîneur de Marseille, qui attend toujours sa réponse, Sergio Conceiçao avait déjà essayé de recruter Lilian Brassier lorsqu'il était sur le banc du FC Porto.

Mercato : Un entraîneur s’offre à l’OM ! https://t.co/L99NPO157W pic.twitter.com/jIz6VyVfF7 — le10sport (@le10sport) June 9, 2024

Brassier plaît à Conceiçao

« Lillian Brassier, c’est un joueur intéressant mais Brest en demande 12-15M€ donc ça pique un peu. Monaco était en janvier dernier. C’est un joueur qui plaît énormément à Sergio Conceiçao qui lui aussi avait essayé de le faire venir à Porto. C’est un bon défenseur central de Ligue 1 qui termine 3e avec Brest la saison dernière. Après il ne lui reste qu’un an de contrat donc il ne faut pas surpayer, 15M€ c’est très cher quand même », a indiqué le journaliste de Football Club Marseille Nicolas Filhol.

«Il y a beaucoup de choses qui pourront être dites, mais je suis calme»