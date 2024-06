Mercato - OM : Conceiçao veut déjà boucler un transfert à 15M€ ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sergio Conceiçao n'a pas encore donné son accord pour rejoindre l'OM. Mais les négociations sont à un stade suffisamment avancé pour que le technicien portugais évoque le recrutement avec Pablo Longoria. L'ancien coach de Porto pourrait miser sur Lilian Brassier, un joueur qui sort d'une grosse saison sous le maillot du Stade Brestois.

L'OM insiste pour Sergio Conceiçao. Comme annoncé par le 10Sport.com, Pablo Longoria enchaîne les déplacements jusqu'au Portugal pour convaincre l'ancien coach de Porto, qui a pu s'exprimer sur le futur effectif marseillais. « Dans les discussions avec les dirigeants marseillais, ça parle un peu de l’effectif (s’il veut garder certains joueurs etc). Les discussions sont parties loin » a confié Florent Germain, journaliste pour RMC . Selon L'Equipe, Lilian Brassier serait l'un des joueurs visés par l'OM. Un profil Conceiçao compatible comme l'a précisé Nicolas Filhol.

« C’est un joueur qui plaît énormément à Sergio Conceiçao »

« Lillian Brassier, c’est un joueur intéressant mais Brest en demande 12-15M€ donc ça pique un peu. Monaco était en janvier dernier. C’est un joueur qui plaît énormément à Sergio Conceiçao qui lui aussi avait essayé de le faire venir à Porto. C’est un bon défenseur central de Ligue 1 qui termine 3e avec Brest la saison dernière. Après il ne lui reste qu’un an de contrat donc il ne faut pas surpayer, 15M€ c’est très cher quand même » a précisé le journaliste de Football Club Marseille.

Brassier affole l'Europe

Mais l'OM va devoir faire face à une féroce concurrence dans ce dossier. En France, l'OL et l'AS Monaco auraient coché le nom de Brassier, qui a la possibilité de disputer la Ligue des champions sous le maillot brestois la saison prochaine. Le défenseur français aurait aussi des touches à l'étranger, notamment en Allemagne et en Italie. Reste à connaître la position de Brassier, dont le contrat expire en juin 2025.