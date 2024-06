Mercato : Un nouvel entraîneur va recaler l'OM ?

Arnaud De Kanel

A la recherche d'un successeur à Jean-Louis Gasset depuis plusieurs semaines, l'OM fait désormais de Sergio Conceiçao sa priorité. Mais face à l'hésitation du coach portugais, les dirigeants olympiens auraient identifié Maurizio Sarri comme potentiel plan B. Or, l'entraineur italien ne donne clairement pas sa préférence à une arrivée en Ligue 1...

Sergio Conceição se fait attendre. Bien que son départ du FC Porto ait été officialisé cette semaine, le technicien portugais pourrait atterrir à l'OM, qui le considère comme la priorité pour succéder à Jean-Louis Gasset. Cependant, l'ancien entraîneur du FC Nantes n'a pas encore donné sa réponse, et l'impatience commence à gagner du terrain du côté de Marseille. Au sein du club phocéen, un plan B aurait même été identifié.

Sarri, plan B de l'OM

Selon RMC Sport , l'OM maintient des discussions avec plusieurs entraîneurs intéressés par le poste. La Tribune OM rapporte que l'un des plans de secours envisagés par le club serait Maurizio Sarri, qui est sans club depuis son départ de la Lazio en mars dernier. L'OM recherche un entraîneur expérimenté et le nom du technicien italien figure sur la liste de candidats potentiels. Mais le principal intéressé penche plutôt pour un retour en Italie, lui qui a récemment été contacté par le FC Séville.

«Je n'ai que des solutions de l'étranger mais c'est difficile pour moi d'accepter cela»