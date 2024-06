Énorme galère à venir pour Franck Haise après le RC Lens ?

Arnaud De Kanel

Grand artisan du retour au premier plan du RC Lens, Franck Haise a quitté le club artésien cette semaine. L'ancien entraineur des Sang et Or était à la recherche d'un nouveau défi et il s'est donc engagé avec l'OGC Nice. Mais les Aiglons pourraient être vendus dans les prochains mois.

C'est un Franck Haise lessivé que l'on avait quitté à l'issue de la saison. L'entraineur de 53 ans avait alors jeté un froid sur son avenir à la tête du RC Lens et à peine un mois plus tard, tout a bien changé. Haise a signé en faveur de l'OGC Nice mais le club azuréen pourrait changer de propriétaire prochainement.

Un joueur du RC Lens à Paris cet été ! https://t.co/YGxv6R2AcC pic.twitter.com/7bBPsAzrkA — le10sport (@le10sport) June 7, 2024

Ratcliffe songe à vendre Nice

Propriétaire de l'OGC Nice depuis 2019, le groupe Ineos de Jim Ratcliffe songerait à se séparer du club azuréen selon The Independant . Un désir motivé depuis que le milliardaire américain est entré au capital de Manchester United en début d'année.

Le projet menacé