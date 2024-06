OM : Fiasco à 32M€, Longoria remet ça ?

Arnaud De Kanel

Alors que l'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang reste incertain et que le cas de Vitinha nécessite une réflexion, l'OM pourrait se tourner vers un nouvel attaquant lors du prochain mercato estival. Selon les rumeurs, les dirigeants marseillais auraient jeté leur dévolu sur Simon Banza, actuellement joueur du SC Braga, ancien club d'un certain Vitinha.

Le tour est encore loin d'être joué pour l'OM avec Pierre-Emerick Aubameyang. « Je n’ai pas de boule de cristal (rires). Vous dire ce qu’il se passera début septembre… On est très content de ses performances cette saison. Son niveau d’engagement et de professionnalisme est grand. On aimerait continuer avec lui, c’est notre intention, mais il faut discuter. Il mérite beaucoup de respect », confiait notamment Pablo Longoria à ce sujet pour Le Figaro . Alors, pour pallier à un éventuel départ du Gabonais, le président de l'OM pourrait le remplacer par Simon Banza, attaquant au SC Braga. Un transfert qui n'est pas sans rappeler celui de Vitinha il y a un an et demi...



La presse portugaise envoie Banza à l'OM

Selon les informations de A Bola , le club phocéen s'intéresserait de près à Simon Banza. Âgé de 27 ans, l'attaquant du SC Braga a marqué les esprits cette saison avec 23 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues. Les dirigeants marseillais envisageraient de soumettre une offre comprise entre 20 et 25 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international congolais, qui compte 8 sélections.

L'OM à la lutte avec un grand club italien

Toutefois, l'OM ne serait pas le seul club sur le coup. L'AS Rome suivrait également de près la situation de Banza, surtout après le retour de Romelu Lukaku à Chelsea et au possible départ de Tammy Abraham. Avec un contrat courant jusqu'en juin 2027, Banza représente une cible attractive mais aussi un défi pour les recruteurs marseillais, qui devront composer avec cette concurrence sérieuse. Ensuite, il n'y aura plus qu'à lui souhaiter plus de réussite que son prédécesseur Vitinha.