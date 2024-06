Mercato - OM : Un tour de magie réclamé à Longoria

Thibault Morlain

Au terme des 34 journées de Ligue 1, l'OM n'a pu faire mieux qu'une 8ème place au classement. Un résultat terrible pour le club phocéen, synonyme de non-participation à une Coupe d'Europe la saison prochaine. Cela représente donc un énorme manque à gagner que l'OM veut compenser en baissant sa masse salariale. Problème, cela ne sera pas simple.

N'ayant pas réussi à se qualifier en Coupe d'Europe pour la saison prochaine, l'OM va devoir faire face à certaines conséquences. Pablo Longoria l'a notamment annoncé ces derniers jours : il va falloir faire baisser la masse salariale. « On doit réduire les coûts opérationnels, notamment la masse salariale. C’est notre responsabilité d’être de bons gestionnaires », expliquait le président de l'OM.

« Il va falloir sortir la baguette magique »

C'est une mission complexe qui s'annonce pour l'OM afin de baisser la masse salariale du club phocéen. Alors qu'un transfert de Jonathan Clauss pourrait aider, il faudra faire encore plus. Et sur la Canebière, on espère un miracle de Pablo Longoria. « Il va falloir sortir la baguette magique », explique une source à l'OM pour L'Equipe .

Aucune offre pour l'OM

Que l'OM souhaite baisser sa masse salariale et faire partie ses gros salaires est une chose, mais c'en est une que des clubs s'intéressent aux joueurs qui ne sont plus désirés à Marseille. En effet, le quotidien sportif fait savoir qu'après la saison décevante de l'OM, les gros salaires du club n'attireraient pas les foules. Aucune offre ne serait pour le moment arrivée.