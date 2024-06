OM : Il réclame 4M€ pour signer !

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille souhaite rapidement trouver son nouvel entraineur, mais pour le moment les choses trainent avec Sérgio Conceição, qui selon nos informations est la piste principale de Pablo Longoria. Le Portugais souhaiterait prendre tout son temps avant de trancher pour son avenir, ce qui commencerait à sérieusement agacer les dirigeants marseillais.

D’un Portugais à l’autre. Après s’être cassé les dents sur Paulo Fonseca, le président Pablo Longoria a décidé de miser comme nous vous l'avons révélé sur le10sport.com sur Sérgio Conceição, qui en Ligue 1 a entrainé le FC Nantes par le passé. Libéré par le FC Porto il semble être le choix parfait, mais tout ne vas pas au mieux...

L’OM attend toujours Conceição

D’après les informations de RMC Sport , Conceição ne voudrait pas du tout se presser pour prendre une décision et aurait même quelques doutes au sujet de l’OM, qui lui aurait déjà fait parvenir une offre concrète. Celle-ci porterait sur un projet de trois ans et elle serait vraisemblablement assez intéressante au niveau salarial.

Il voudrait 4M€ par an