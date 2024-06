Mercato : Messi déballe tout sur des retrouvailles avec Neymar !

Thomas Bourseau

Lionel Messi et Neymar se sont quittés une seconde fois l’été dernier après leur aventure commune au FC Barcelone. Les deux ex-coéquipiers du PSG pourraient-ils se retrouver à l’Inter Miami, franchise de MLS dans laquelle l’Argentin a atterri l’été dernier ? Les deux hommes en ont parlé.

Au mois de mars, le Grand Prix de Bahreïn avait lieu en Formule 1. Et Neymar, blessé au genou et ménisque gauche depuis l’automne 2023, était sur place. L’occasion pour le Brésilien de faire part de ses envies de retrouvailles avec Lionel Messi après le FC Barcelone et le PSG à l’avenir.

Neymar a allumé la mèche

« J'espère que nous pourrons à nouveau jouer ensemble. Leo est une personne formidable, tout le monde le connaît dans le football et je pense qu'il est très heureux et s'il est heureux, je le suis aussi » , confiait alors Neymar pour ESPN . Mais qu’en pense la nouvelle star de l’Inter Miami arrivée à l’été 2023 et suivie par Luis Suarez notamment ?

«La vie est tellement pleine de rebondissements que tout peut arriver»