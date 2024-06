Mercato : Le PSG aura ce buteur la saison prochaine !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG pour près de 100M€ l’été dernier, Randal Kolo Muani sort d’une saison 2023-2024 très compliquée sous le maillot parisien, et durant laquelle il a été vivement critiqué. Mais en dépit de ce contexte délicat, le buteur français a très clairement indiqué qu’il porterait toujours le maillot du PSG la saison prochaine et n’envisageait aucunement de partir.

Les supporters du PSG étaient logiquement pleins d’espoir lorsqu’en août 2023, dans les toutes dernières minutes du mercato estival, le club de la capitale arrachait in-extremis la signature de Randal Kolo Muani. Recruté en provenance de l’Eintracht Francfort pour près de 100M€, le buteur de l’équipe de France n’a pourtant jamais réussi à confirmer les nombreux espoirs placés en lui, et il a même été question d’un éventuel départ du PSG cet été.

« Ne rien lâcher »

Interrogé en conférence de presse jeudi alors qu’il s’apprête à disputer l’Euro 2024 avec l’équipe de France, Kolo Muani a évoqué ses galères des derniers mois au PSG : « Cela a été une saison très compliquée, je n'ai jamais connu autant de difficultés depuis que je fais du foot. Mais après, cela fait partie de mon parcours de ne rien lâcher. Tout a été nouveau pour moi, la philosophie et le système du coach, l'environnement. Je pense que ça m'a un peu chamboulé, mais maintenant ça va bien depuis quelques semaines donc on continue comme ça », indique le buteur tricolore de 25 ans.

« Je ne compte pas partir »