Mercato : Le PSG est prévenu, un gros chèque est attendu pour ce crack de Ligue 1

Désireux de miser davantage sur de jeunes talents tricolores, le PSG a notamment jeté son dévolu sur Maghnes Akliouche, sous contrat jusqu’en juin 2026 avec l’AS Monaco. Luis Campos aurait déjà rencontré l’entourage du milieu offensif et peut croire en ses chances dans ce dossier, mais il faudra mettre le prix pour convaincre le propriétaire Dimitri Rybolovlev.

Une année après Bradley Barcola, le PSG veut encore faire des emplettes en Ligue 1, lorgnant notamment Leny Yoro (LOSC), Youssouf Fofana (AS Monaco), Rayan Cherki (OL) ou encore Maghnes Akliouche (AS Monaco), piste révélée il y a quelques jours par le média Sports Zone . Luis Campos aurait d’ores et déjà rencontré l’entourage du milieu offensif de 22 ans, sous contrat avec son club jusqu’en juin 2026. Un engagement que les Monégasques souhaitent étirer, mais rien ne serait perdu pour le PSG.

Le PSG a une chance pour Akliouche

L’AS Monaco entend conserver sa pépite en lui faisant signer un nouveau bail, un moyen d’obtenir un montant plus conséquent l’année prochaine. Mais un transfert de Maghnes Akliouche dès cet été n’est pas exclu pour autant par Dimitri Rybolovlev si l’on en croit L’Equipe , qui rappelle que le propriétaire de l’AS Monaco a l’habitude de céder ses joueurs quand il estimait l'offre supérieure ou égale au prix du marché. Si le PSG veut mettre la main sur Akliouche, il faudra ainsi dégainer une proposition importante. Le site de référence Transfermarkt valorise le joueur à 25M€.

La concurrence est présente