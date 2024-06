Mercato : Après le PSG, Messi répond cash sur l’avenir de Neymar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En l'espace de trois ans, la MSN constituée de Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar aura marqué l'histoire du FC Barcelone, mais aussi du football européen. Dissoute après le départ du Brésilien en 2017, elle pourrait revoir le jour en MLS, à condition que la star auriverde parvienne à rejoindre l'Inter Miami. Mais selon Messi, la tendance n'est pas à un transfert.

Une Ligue des Champions, un Mondial des Clubs, deux Ligas, trois Coupes du Roi, une Supercoupe de l'UEFA et une Supercoupe d'Espagne. En l'espace de trois ans, la MSN aura glané neuf titres sous le maillot du FC Barcelone. Le trio offensif composé de Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar était devenu une référence en Europe. Avec 350 buts inscrits, ces joueurs avaient fait du Barça la meilleure attaque du continent. Une domination qui a pris fin en 2017 avec le départ du Brésilien au PSG. Depuis, Messi a eu l'occasion de côtoyer Neymar durant son passage dans la capîtale française.

La MSN bientôt reconstituée ?

Depuis leurs années FC Barcelone, les trois hommes ont conservé un lien étroit. « Nous parlons beaucoup, nous avons même un groupe, nous trois, avec Luis aussi. Je pense qu'il a mis "sudaca" ou quelque chose comme ça comme nom de groupe (…) Ney parle un espagnol parfait » a confié Messi ce vendredi. Alors peut-on imaginer une reformation du trident avant la retraite de l'un d'eux ? La MSN a été partiellement reformée puisque l'Argentin et Luis Suarez évoluent ensemble à l'Inter Miami. Elle devrait rester incomplète puisque Messi a indiqué qu'il y avait peu de chances que Neymar prenne la direction de la MLS.

« C'est difficile maintenant »