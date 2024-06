Mercato : Le PSG active un plan B à 100M€ !

La rédaction

Luis Enrique l’avait clairement indiqué en conférence de presse en fin de saison : il veut voir des renforts débarquer à tous les postes cet été. L’entraîneur espagnol verra en plus son équipe évoluer sans Kylian Mbappé la saison prochaine et voudra donc la solidifier autant que possible. Alors que les Franciliens sont sur les traces de Leny Yoro, la piste menant à António Silva pourrait être suivie en cas d’échec pour le Français.

Alors que plusieurs noms offensifs venus d’Italie sont régulièrement associés au PSG pour remplacer Kylian Mbappé, les dirigeants parisiens se penchent également sur les autres secteurs qui seront renforcés durant les prochaines semaines. Régulièrement annoncé au Parc des Princes, Leny Yoro semble pour le moment assez loin de la capitale, bien que peu d’informations ne fuitent sur le dossier. En cas d’échec avec le joueur de 18 ans, les Parisiens auraient déjà tout prévu. António Silva serait également sur les tablettes des Champions de France.

Une forte concurrence pour Yoro

Si Leny Yoro est annoncé dans le viseur du PSG depuis plusieurs semaines, le défenseur central du LOSC est également dans celui du Real Madrid. Aucune information n’a fuité concernant de potentielles négociations avec les Merengue ou les Franciliens, mais le natif de Saint-Maurice a été aperçu à Wembley pour assister à la finale de la Ligue des Champions remportée par la Maison Blanche . Un maigre indice, mais qui ne fait pas pencher la balance en faveur des pensionnaires du Parc des Princes.

António Silva en cas d’échec