Mercato : Le PSG snobé... pour Neymar ?

Axel Cornic

A la recherche de renforts sur le marché des transferts, surtout en attaque avec le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain pourrait trouver son bonheur en Serie A. Plus précisément du côté du Napoli, puisqu’’en plus de Khvicha Kvaratskhelia, les dirigeants parisiens garderaient un œil sur la situation de Victor Osimhen.

Tous les yeux sont tournés vers le PSG. Après l’annonce du départ de Kylian Mbappé et surtout sa signature au Real Madrid, le club parisien doit envoyer un signal fort pour relancer son projet. Ainsi, ces derniers jours plusieurs sources en France comme à l’étranger ont évoqué un possible transfert à 130M€ pour Victor Osimhen, bien connu par les suiveurs de Ligue 1.

Mercato - PSG : Après Mbappé, le Real Madrid fait une demande à ce phénomène https://t.co/jgjaYFfyH4 pic.twitter.com/xn4ny1g7kI — le10sport (@le10sport) June 5, 2024

Ou ira Victor Osimhen ?

L’ancien buteur du LOSC possède en effet une clause de départ entre 120 et 130M€ et le PSG est l’un des clubs qui pourrait décider de la lever. D’ailleurs, nous vous avions révélé sur le10sport.com qu’il a été l’un des grands regrets de Luis Campos l’été dernier, avec le Napoli qui avait réclamé plus de 200M€ pour le laisser filer. La situation a radicalement changé, mais le club parisien n’est évidemment pas le seul à avoir été alerté...

Al Hilal veut tenter le coup