Mercato : La mère de Mbappé a trahi le PSG ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé n'évoluera pas au PSG la saison prochaine. Le capitaine de l'équipe de France a été officialisé comme nouveau joueur du Real Madrid ce lundi soir. Les dirigeants parisiens n'auraient d'ailleurs pas digéré le départ libre de la star de 25 ans. Les Rouge-et-Bleu estiment notamment avoir été trahis par Fayza Lamari, la mère et agent de Kylian Mbappé.

Ce n’était plus un secret, mais c’est maintenant officiel. Après avoir fait savoir qu’il allait quitter le PSG sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, Kylian Mbappé a été annoncé comme nouveau joueur du Real Madrid. Sept ans après son arrivée chez les Rouge-et-Bleu , le capitaine de l’équipe de France va enfin réaliser son rêve d’évoluer chez les Merengue .

Le PSG ne digère pas le départ de Mbappé

Le PSG, de son côté, ne serait pas vraiment ravi du départ libre de Kylian Mbappé. Nasser Al-Khelaïfi souhaitait éviter ce scénario catastrophe à tout prix et poussait ainsi l’été dernier pour le vendre. Finalement, l’international français est resté et est parti gratuitement un an plus tard. Les dirigeants parisiens estiment d’ailleurs avoir été trompé par le clan du natif de Bondy.

Fayza Lamari à l'origine du scénario catastrophe ?