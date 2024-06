Mbappé : Le PSG se venge sur son frère !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, ce n'est pas un, mais deux Mbappé qui vont quitter le PSG. En effet, alors que la signature de Kylian au Real Madrid est officielle, Ethan ne devrait pas non plus prolonger à Paris. Et pourtant, le jeune milieu de terrain était bien parti pour signer son premier contrat professionnel au PSG. Mais l'annonce du départ de son frère a tout changé.

C'est désormais officiel, Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Mais dans la famille Mbappé, Kylian ne sera pas le seul à partir. En effet, son petit frère Ethan, également en fin de contrat, va quitter le club de la capitale. Mais à l'inverse du capitaine de l'équipe de France, le jeune milieu de terrain n'a pas choisi de partir. Et pour cause, comme le révèle le journaliste du Parisien Laurent Perrin, Ethan Mbappé rêvait de signer son premier contrat professionnel avec son club formateur. Mais le départ de son grand frère a changé les plans du PSG.

Transferts - PSG : Mbappé a eu très chaud ! https://t.co/0pK8oxikRW pic.twitter.com/NlKcAfkDDH — le10sport (@le10sport) June 5, 2024

Ethan Mbappé va quitter le PSG

« Cette saison aura permis de comprendre que Mbappé est humain. Tout ce qui s'est passé en coulisses a eu des conséquences. Je pense que ce qui l'a le plus marqué est le traitement réservé à son petit frère Ethan. Il devait signer pro au PSG, c'était son rêve », rappelle-t-il lors d'un questions/réponses sur le site du Parisien , avant d'assurer que le PSG a changé d'avis après avoir appris que Kylian Mbappé ne prolongerait pas.

«Kylian s'est senti responsable de cette situation»