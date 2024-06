Mercato : L’OM vexé par Conceiçao ?

Hugo Chirossel

Alors que son départ du FC Porto est désormais officiel, Sergio Conceiçao n’a toujours pas donné sa réponse à l’OM, qui en a fait sa priorité pour succéder à Jean-Louis Gasset. Le technicien portugais demande une période de réflexion supplémentaire, malgré une offre financière intéressante formulée par les dirigeants marseillais, ce qui les contrarierait un peu.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que l’OM s’est mis en quête de son prochain entraîneur. Le départ de Jean-Louis Gasset ayant été acté dès son arrivée, les dirigeants marseillais avaient le temps d'anticiper leurs recherches. Après avoir exploré la piste Paulo Fonseca, dont le départ du LOSC a été officialisé ce mardi et qui est attendu à l’AC Milan, ils ont jeté leur dévolu sur Sergio Conceiçao, leur priorité désormais.

L’OM toujours dans l’attente de la réponse de Conceiçao

Pour avancer dans ce dossier, l’OM devait attendre que Sergio Conceiçao s’entende avec le FC Porto sur les conditions de son départ, officialisé mardi par les deux parties. Maintenant que cela est fait, Marseille voulait avancer rapidement, afin de pouvoir se projeter sur le mercato estival, qui s’annonce mouvementé, et la reconstruction de l'effectif. Sauf que comme indiqué par RMC Sport , Sergio Conceiçao n'a toujours pas donné sa réponse et l'OM commence à s’impatienter.

Conceiçao temporise, l’OM vexé ?