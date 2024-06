Mercato - OM : Une bonne nouvelle tombe pour Conceiçao

Hugo Chirossel

Toujours à la recherche de son prochain entraîneur, l’OM espère réussir à s’attacher les services de Sergio Conceiçao. Mais ce dernier attendrait de voir ce qui se passe en Serie A où justement la Lazio, où il a évolué en tant que joueur, devrait se séparer d’Igor Tudor. Cependant, les Biancocelesti auraient ciblé d’autres techniciens pour lui succéder.

Après avoir officialisé son départ du FC Porto, Sergio Conceiçao est annoncé de plus en plus proche de l’OM, qui en a fait sa priorité pour succéder à Jean-Louis Gasset. Les dirigeants marseillais continuent de travailler afin de s’attacher les services du technicien portugais et il reste encore quelques détails à régler pour y parvenir.

Tudor va déjà quitter la Lazio, quid de Conceiçao ?

Comme indiqué par L'Équipe dernièrement, Sergio Conceiçao jouerait la montre en attendant de voir ce qui se passe en Serie A, évoquant la Lazio, club où il a évolué en tant que joueur. Mauvaise nouvelle pour l’OM, les Biancocelesti devraient se séparer d’Igor Tudor, arrivé seulement en mars dernier.

La Lazio pense à Baroni et Klose