Mercato : L'OM fait le forcing pour sa prochaine signature !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Plus que jamais en quête de son nouvel entraîneur, l'OM fonce actuellement sur l'option Sergio Conceiçao qui apparait comme la seule et unique piste crédible du moment pour venir succéder à Jean-Louis Gasset. Et la direction du club phocéen intensifie les négociations pour finir de convaincre le technicien portugais de venir...

Jean-Louis Gasset est l'un des grands noms parmi les entraîneurs français. Avant l'OM, il est passé par exemple par Montpellier évidemment, mais aussi l'ASSE et même le PSG avec un rôle d'adjoint. Après presque 40 ans d'activité à ce poste, il va prendre sa retraite d'entraîneur à 70 ans. Son remplaçant pourrait s'appeler Sergio Conceiçao, la cible numéro un de l'OM depuis quelque temps.

Conceiçao bientôt à l'OM ?

Entraîneur du FC Porto depuis 2017, Sergio Conceiçao vient d'annoncer la fin de son aventure avec le club portugais et il a déjà reçu une attention spéciale de la part de l'OM. Pablo Longoria en a fait une cible privilégiée pour remplacer Jean-Louis Gasset et d'après les informations de Fabrizio Romano, le club travaille dur pour un entretien, mais il resterait des détails à peaufiner pour que les négociations aillent dans le bon sens. C'est en tout cas la grande priorité du côté de Marseille.

Un dossier difficile à gagner

Ancien international portugais, Sergio Conceiçao a connu une grande aventure avec le FC Porto, club avec lequel il a remporté 11 trophées depuis 2017. Même s'il a déjà entraîné le FC Nantes avant ça, l'OM va devoir sortir le chéquier pour attirer le Portugais, d'autant plus que la concurrence risque d'être rude. Mais c'est la piste privilégiée...