Mbappé - PSG : Un mensonge est révélé sur son transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, Kylian Mbappé s'est retrouvé au cœur des spéculations concernant son avenir au PSG, après avoir annoncé qu'il ne prolongerait pas son contrat. Ainsi, des rumeurs de transfert ont circulé, envoyant l'attaquant de l'équipe de France au Real Madrid ou en Arabie Saoudite. Mais Kylian Mbappé ne voulait pas partir.

Avant d'entamer le mercato estival l'été dernier, le PSG a reçu une lettre de Kylian Mbappé qui annonçait qu'il n'avait pas l'intention de lever l'année en option dans son contrat. Par conséquent, il allait se retrouver libre dans un an. Le club de la capitale a ainsi envisagé une vente l'été dernier avec notamment une approche de l'Arabie Saoudite. Mais selon le journaliste du Parisien , Laurent Perrin, Kylian Mbappé ne voulait pas partir.

Transferts - PSG : Mbappé a eu très chaud ! https://t.co/0pK8oxikRW pic.twitter.com/NlKcAfkDDH — le10sport (@le10sport) June 5, 2024

«C'était totalement faux»

« Le 5 juillet le PSG était persuadé qu'il voulait partir et qu'il avait déjà un accord avec le Real Madrid. C'était totalement faux. Mbappé voulait rester, jouer une saison de plus avec Dembélé, Hernandez, Hakimi et Kolo Muani », assure-t-il lors d'un questions/réponses sur le site du Parisien , avant de poursuivre.

«Il n'a jamais envisagé de partir»