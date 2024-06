Le PSG va mettre le paquet pour ce transfert

Amadou Diawara

Pour étoffer sa défense centrale, le PSG a déjà programmé un transfert pour cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club de la capitale envisage de s'attaquer à Leny Yoro. Alors que le Real Madrid et Manchester United seraient également sur les rangs du crack du LOSC, le PSG serait prêt à casser sa tirelire.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a déjà choisi sa prochaine recrue pour le poste de défenseur central : Leny Yoro. En effet, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi aurait prévu de passer à l'offensive cet été pour arracher le crack de 18 ans au LOSC. Toutefois, le PSG ne manquerait pas de concurrents sur ce dossier.

Une bataille à trois pour Leny Yoro ?

En fin de contrat le 30 juin 2025, Leny Yoro aurait deux autres prétendants de poids d'après AS : le Real Madrid et Manchester United. Pour remporter cette bataille colossale, le PSG serait prêt à mettre la main à la poche.

Mercato - PSG : Luis Enrique a trouvé le joueur idéal https://t.co/Fdw77qoQKu pic.twitter.com/7RR6r2HWor — le10sport (@le10sport) June 7, 2024

Le PSG veut frapper fort pour Leny Yoro