Messi, Neymar... Il balance sur le PSG après le transfert de Mbappé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. En effet, le Real Madrid a officialisé le transfert de l'international français ce lundi soir. Malgré tout, à en croire Javier Tebas, le club merengue n'est pas assuré de rafler tous les titres lors du prochain exercice.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a décidé que sa septième saison à Paris serait sa dernière. En effet, le Real Madrid a annoncé ce lundi soir la signature libre et gratuite de la star de 25 ans. Si Kylian Mbappé est l'un des touts meilleurs joueurs du monde, le club merengue n'écrasera pas forcément tous ses adversaires en 2024-2025. Du moins, c'est ce que pense Javier Tebas.

Mbappé arrive au Real Madrid

Dans des propos rapportés par Marca , Javier Tebas - le président de LaLiga - s'est servi du transfert de Kylian Mbappé vers le Real Madrid pour égratigner le PSG de Neymar et Lionel Messi.

«Avec Neymar, Messi et Mbappé, ils n'ont pas gagné un seul titre européen»