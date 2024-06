Mercato : Un crack de Guardiola répond au PSG

Hugo Chirossel

En manque de temps de jeu, Julian Alvarez songerait à quitter Manchester City lors du mercato estival. Le PSG serait un des clubs intéressé à l’idée de récupérer l’international argentin, dont le prix serait estimé à 80M€. Interrogé à propos de son avenir, l’attaquant âgé de 24 ans n’a pas fermé la porte à un départ.

En raison du départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, un renfort offensif de poids est attendu au PSG lors du mercato estival. Dans cette optique, plusieurs noms sont annoncés dans le viseur du club de la capitale, comme les deux joueurs de Naples Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia.

Le PSG est entré en contact avec l’entourage d’Alvarez

Le PSG s’intéresserait également à Julian Alvarez. Barré par la concurrence d’Erling Haaland, l’international argentin ne serait pas contre un départ de Manchester City, où il est sous contrat jusqu'en 2028. Les dirigeants parisiens auraient même établi le contact avec son entourage, comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano.

« Je suis heureux à Manchester City... »