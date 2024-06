Après le coup Mbappé, le Real Madrid fait une fleur au PSG ?

Thomas Bourseau

Le mercato estival ouvre ses portes ce lundi 10 juin en France. L’opportunité donc pour le PSG de reprendre en main le dossier Joshua Kimmich déjà initié lors du mercato hivernal. Cet été, le Paris Saint-Germain va devoir remplacer Kylian Mbappé parti pour le Real Madrid. Et ce même Real Madrid est annoncé comme potentielle destination de Kimmich. Mais la vérité serait tout autre.

Kylian Mbappé « ne partira jamais libre » . C’est le constat clair que Nasser Al-Khelaïfi a fait publiquement passer lorsque le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain évoluait au club de la capitale. Après un septennat effectué au sein du champion de France en titre, Mbappé a mis un terme à son aventure parisienne afin de rejoindre le « club de ses rêves » qu’est le Real Madrid comme il le mentionnait lui-même via Instagram lundi dernier dans la foulée de l’annonce du champion d’Europe concernant l’arrivée de Kylian Mbappé pour les cinq prochaines saisons.

Mbappé est parti au Real Madrid, les Merengue prêts à aider le PSG pour Kimmich ?

Le PSG a perdu une bataille face au Real Madrid, et pas n’importe laquelle puisqu’il s’agit du capitaine de l’équipe de France. Néanmoins, la Casa Blanca laisserait le champ libre au Paris Saint-Germain dans la course à la signature de Joshua Kimmich. C’est du moins ce qu’il faut tirer de l’information communiquée par SPORT sur le dossier Kimmich ce lundi. Et ce, pour deux raisons.

Le Real Madrid hors course pour Joshua Kimmich ?