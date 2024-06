Mbappé signe au Real Madrid, son pote lâche une grosse précision

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Lundi dernier, le Real Madrid annonçait officiellement l'arrivée de Kylian Mbappé en vue de la saison prochaine. L'attaquant français pisté depuis des années par la formation merengue peut se concentrer sur son principal objectif estival : l'Euro avec l'Equipe de France. Mais à en croire Marcus Thuram, qui le connaît bien, ce feuilleton n'a pas perturbé son ami.

Fort de son statut, Kylian Mbappé sera très attendu dans les prochains jours lors de l'Euro 2024 avec l'Equipe de France. L'attaquant français a trouvé le chemin des filets face au Luxembourg mais ne sera pas aligné dimanche soir contre le Canada en raison d'une contusion à un genou. Malgré tout, il reste très positif et rien n'a changé depuis sa signature.

« Je n'ai pas vu un avant et un après »

Dans la ligne de mire du Real Madrid depuis des années, Kylian Mbappé a terminé sa saison au PSG sans vraiment convaincre ses supporters. Finalement le Parisien a vite dû passer à autre chose après l'annonce de son arrivée en Espagne en plein rassemblement avec ses coéquipier de l'Equipe de France. « Il est toujours relâché, à faire des blagues et toujours à tirer le groupe vers le haut, donc je n'ai pas vu un avant et un après » assure Marcus Thuram, l'un des plus proches de l'attaquant français.

Équipe de France : Mbappé touché, Deschamps devra faire sans lui ! https://t.co/FzUqWHvtNA pic.twitter.com/ZIGEGkcaYv — le10sport (@le10sport) June 9, 2024

Mbappé a la tête à l'Euro

Malgré cette petite alerte au genou avant d'affronter le Canada dimanche, Kylian Mbappé semble bien plongé vers son objectif des prochaines semaines. Récemment, il a déclaré que l'Euro était une compétition plus difficile à gagner que la Coupe du monde. On devine alors ses ambitions.