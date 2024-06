Équipe de France : Il annonce sa dernière bataille à Kylian Mbappé ?

Thomas Bourseau

Attaquant de l’équipe de France depuis bientôt 13 ans, Olivier Giroud va tirer sa révérence cet été après l’Euro en Allemagne (14 juin-14 juillet). L’occasion pour le meilleur de l’équipe de France de creuser un tout petit peu son écart sur Kylian Mbappé au classement des buteurs de la sélection française, et aussi de partir sur un trophée comme Didier Deschamps en 2000.

Olivier Giroud va mettre un terme à sa carrière en équipe de France cet été une fois que l’Euro aura touché à sa fin en Allemagne (14 juin-14 juillet). Près de treize années après ses débuts chez les Bleus face aux États-Unis en novembre 2011, le champion du monde est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la sélection tricolore pendant la dernière Coupe du monde au Qatar avec 52 buts, dépassant ainsi Thierry Henry.

«C’est bien de pouvoir finir sur un trophée en effet»

Depuis, Olivier Giroud a empilé quelques buts et en comptabilise 57 à l’instant T. À l’approche de sa dernière compétition avec l’équipe de France, Olivier Giroud aimerait bien partir au top comme son sélectionneur Didier Deschamps il y a 24 ans de cela avec un Euro. « Si l’idéal est de finir ma carrière internationale comme son sélectionneur ? Ouais. Ce serait bien. Lui, c’est vrai qu’il avait arrêté avec un titre. C’est bien de pouvoir finir sur un trophée en effet. En plus, c’est le seul qui me manque. Le plus important, c’est de tout donner. Après dans le football, tout peut arriver ».

«Il y a cette barre des 60 buts»