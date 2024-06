Mbappé : L’incroyable échange en direct avec une star de NBA

Thomas Bourseau

C’était l’annonce qu’une grande partie des socios du Real Madrid attendaient depuis plusieurs années. Mais ce lundi 3 juin 2024 restera comme le jour où Kylian Mbappé est officiellement devenu un joueur du Real Madrid. Ex-arrière de l’équipe de basketball du Real Madrid, Luka Doncic n’a pas coupé les ponts avec son ancien club et a fait une révélation sur la venue de Kylian Mbappé à la Casa Blanca en tant que star des Dallas Mavericks.

Kylian Mbappé avait annoncé son départ du PSG le 10 mai dernier par le biais d’une publication sur ses réseaux sociaux via laquelle il expliquait qu’après son septennat au Paris Saint-Germain, son aventure allait s’arrêter « dans quelques semaines » . Le nouveau chapitre de sa carrière s’écrira pendant les cinq prochaines saisons au Real Madrid comme l’a attesté le communiqué du club merengue lundi soir.

Mbappé : «Un rêve devenu réalité»

Par l’intermédiaire de son compte Instagram , Kylian Mbappé partageait à quel point signer au Real Madrid était un « rêve devenu réalité » et que c’était le « club de ses rêves » . La venue de Kylian Mbappé a considérablement animé la presse ces derniers mois. Alors forcément, lorsque la fin de saison s’est approchée, au même titre que l’expiration de son contrat au PSG, les déclarations se sont enchaînées. Présent en conférence de presse ces dernières heures dans le cadre des Finales NBA entre ses Dallas Mavericks et les Boston Celtics (avantage Boston grâce à leur victoire au match 1 dans la nuit de jeudi à vendredi (107-89), Luka Doncic a été interrogé sur Kylian Mbappé et le Real Madrid, club qu’il a côtoyé entre 2014 et 2018.

Luka Doncic : «Mbappé au Real Madrid ? Je le savais déjà»