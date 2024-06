LeBron James se confie sur le joueur le plus doué de la NBA

Florian Barré

Avec un Kyrie Irving flamboyant en ce moment en NBA, qualifié pour les Finales avec les Dallas Mavericks, son ancien coéquipier LeBron James a récemment admis qu'il aurait aimé refouler le parquet avec son ami de longue date. Ensemble, les deux hommes ont joué pendant trois saisons, de 2014 à 2017, à Cleveland, remportant un championnat en 2016 et participant à trois finales consécutives.

Il y a un peu plus d’un an, avant la fin de la trade deadline de 2023, les Lakers et les Nets ont parlé d’un échange incluant Kyrie Irving. LeBron James voulait retrouver son ami de longue date avec qui il a gagné une bague à Cleveland. Une envie partagée par Uncle Drew . Finalement, les deux franchises ne se sont pas entendues. Irving a quitté Brooklyn pour rejoindre les Mavericks et autant dire que cet échange a fonctionné pour Dallas puisque dès jeudi soir, ils disputeront les Finales NBA face aux Boston Celtics, Kyrie ressemblant de plus en plus à un homme « mature ».

NBA : LeBron James, Jordan... Il dénonce un «problème» avec Wembanyama https://t.co/42TONlCgWq pic.twitter.com/RRZrauYMKo — le10sport (@le10sport) June 4, 2024

« Je suis tellement en colère »

C’est dans ce sens que LeBron James a fait de grands éloges sur son ami : « J'appelais tout le temps Kyrie ‘le Sorcier’. Il n'y a rien sur un terrain de basket que Kyrie ne peut pas faire. Quand je le regarde jouer, je suis tellement heureux et fier de voir sa progression et dans le même temps je suis tellement en colère de ne plus être son coéquipier (rire). J'ai tellement de qualificatifs pour encenser Kyrie, qu'au final je n'en ai aucun, parce que c'est tellement… Il est le joueur le plus doué que la NBA ait jamais vu. C'est le joueur le plus talentueux que j’ai vu en NBA. » a déclaré le King sur le podcast Mind the Game.

« C’est un des shoots les plus incroyables que j’ai vu de ma vie »