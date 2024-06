Celtics ou Mavericks : qui gagnera les Finales NBA ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Les Finales NBA, opposant les Boston Celtics aux Dallas Mavericks, commenceront dans la nuit du 6 au 7 juin. Cette affiche inédite promet une belle bataille entre deux équipes au style de jeu très différent, ainsi qu’une pléiade de stars, avec Jayson Tatum et Jaylen Brown d’un côté, et Luka Doncic et Kyrie Irving de l’autre. Alors, qui est le favori pour le titre ?

Les finales de conférence ont été une formalité pour les Celtics et les Mavericks, qui ont respectivement éliminé leur adversaire en quatre et cinq matches. Les Finales NBA promettent désormais d’être plus disputées. Cependant, Boston est considéré comme le favori par la plupart des spécialistes et par les bookmakers américains. Voici pourquoi.

Des Celtics taillés pour vaincre les Mavericks

Au cours de cette campagne de playoffs, Luka Doncic (28,8 points, 9,6 rebonds et 8,8 passes décisives de moyennes) et Kyrie Irving (22,8 points, 5,2 passes décisives) ont été exceptionnels pour les Mavericks. On les a même parfois désignés comme le meilleur duo d’extérieurs de l’histoire de la NBA. Mais avec Jrue Holiday et Derrick White, deux des meilleurs défenseurs de la ligue, tous deux nommés dans la All-Defensive Second Team de cette saison, les Celtics sont probablement l’équipe la mieux équipée pour freiner ces deux stars.

Boston semble parfaitement préparé pour mettre Dallas en difficulté, tant sur le plan défensif — ils étaient la deuxième défense la plus efficace de la NBA en saison régulière — qu’offensif. Au-delà de l’impact de Jayson Tatum et Jaylen Brown, l’équipe de Joe Mazzulla pourra probablement compter sur le retour de Kristaps Porzingis, qui pourrait vraiment mettre à mal la défense de son ancienne équipe en écartant le jeu. Sur le papier, les Celtics semblent simplement mieux équipés que leurs adversaires.

L’avantage de l’expérience pour Boston

Ce n’est pas la première fois que cette équipe des Celtics atteint les finales de la NBA. Avec un groupe presque identique, ils sont déjà arrivés à ce stade de la compétition en 2022, où ils ont perdu face aux Warriors de Stephen Curry. Ils avaient alors admis que l’expérience avait grandement bénéficié à Golden State. Cette fois-ci, cet avantage est de leur côté, face à Luka Doncic qui s’apprête à disputer ses premières finales à l’âge de 25 ans et un collectif qui a subi de nombreux changements ces dernières années. Chaque franchise peut compter sur un ancien champion pour montrer la voie, avec Jrue Holiday d’un côté et Kyrie Irving de l’autre.

2-0 en saison régulière

Boston a remporté ses deux matches contre Dallas en saison régulière. Ils ont gagné 119-110 à l’extérieur le 22 janvier, puis 138-110 le 1er mars à domicile. Luka Doncic et Kyrie Irving avaient brillé avec un total de 112 points sur les deux rencontres, soit 51 % des points de leur équipe. Cependant, les Celtics ont montré une claire supériorité collective, se concentrant sur leurs coéquipiers en défense — une stratégie qu’ils pourraient ressortir désormais. Les matches de playoffs sont très différents de ceux de la saison régulière, mais ces antécédents sont prometteurs pour Boston.

Le calendrier des Finales NBA

– Mach 1, à Boston : nuit du jeudi 6 au vendredi 7 juin, 2h30 du matin (heure française)

– Match 2, à Boston : lundi 10 juin, 2h du matin

– Match 3, à Dallas : jeudi 13 juin, 2h30 du matin

– Match 4, à Dallas : samedi 15, 2h30 du matin

– Match 5, à Boston : mardi 18 juin, 2h30 du matin

– Match 6, à Dallas : vendredi 21 juin, 2h30 du matin

– Match 7, à Boston : lundi 24, 2h du matin