NBA : Les Timberwolves prêts à se séparer de leur star ?

Les playoffs Minnesota Timberwolves, éliminés en Finales de Conférence par les Dallas Mavericks jeudi, ont été l’une des grandes surprises de la saison. Leur objectif est désormais de remporter un titre NBA dans les prochaines années. Est-ce possible avec Karl-Anthony Towns ? Ou devront-ils transférer leur star ?

Lorsque les Timberwolves ont sélectionné Karl-Anthony Towns en première position de la draft 2015, il est automatiquement devenu le visage de l’équipe. Cette saison, il a joué un rôle crucial dans le succès de Minnesota, qui a participé à ses premières finales de conférence depuis 20 ans. Mais maintenant que la franchise vise le titre, ne serait-il pas temps d’envisager un changement ?

Karl-Anthony Towns, trop irrégulier pour gagner ?

Que ce soit en saison régulière ou en playoffs, Karl-Anthony Towns a été précieux pour les Timberwolves. Contre les Denver Nuggets, il s’est même montré décisif, s’illustrant notamment par sa défense sur Nikola Jokic. Le souci avec le pivot est qu’il est aussi irrégulier qu’i lest talentueux. Ses performances contre les Mavericks ont été décevantes, comme en témoignent ses 37,9 % de réussite aux tirs, dont 24,2 % à trois points. Malgré une moyenne de 19,6 points, son impact n’a pas été à la hauteur des attentes.

Towns est une star, mais son manque de constance laisse penser que Minnesota pourrait mieux s’en sortir avec un autre joueur. De plus, l’équipe envisagera certainement des changements cet été, et il est le seul élément majeur dont elle pourrait se séparer. Anthony Edwards et Rudy Gobert sont les piliers de l’équipe, tandis que Jaden McDaniels, Mike Conley et Naz Reid semblent irremplaçables compte tenu de leurs salaires modestes. Si les Wolves veulent essayer quelque chose de nouveau, cela sera probablement au détriment de Towns.

Un échange contre une autre star NBA ?

Avec un contrat de quatre ans pour 221 millions de dollars, dont un salaire estimé à 49,4 millions la saison prochaine, il ne sera pas facile de transférer Karl-Anthony Towns. Néanmoins, il pourrait être envoyé dans une franchise qui cherche également à remplacer sa star. Darius Garland (Cleveland Cavaliers) et Zach LaVine (Chicago Bulls) sont deux options crédibles.

Récupérer un plus petit contrat pourrait aussi être un avantage pour les Timberwolves. Effectivement, les nouvelles règles de la NBA prévoient de restreindre grandement les transactions des franchises une fois un certain seuil salarial dépassé. Aussi, Glen Taylor, le propriétaire, n’a payé la luxury tax qu’une fois, en 2020, et pourrait être tenté de faire le ménage pour minimiser les dépenses. Tant de choses qui laissent penser que Towns pourrait être échangé.

Towns : « Le but, c’est d’être ici »

« Je suis convaincu que je vais rester ici, avec mes frères. C’est le plan » , a déclaré Karl-Anthony Towns, une vingtaine de minutes après la défaite du Minnesota. « Rien n’a jamais changé de mon côté. J’aime cette ville. J’aime cette organisation […] Le but, c’est d’être ici. »