NBA - Anthony Edwards prévient : « Nous serons de retour »

Bien que les Minnesota Timberwolves aient été éliminés des playoffs par les Dallas Mavericks ce jeudi, Anthony Edwards reste toujours aussi déterminé. Après une campagne de playoffs exceptionnelle, l’arrière a l’intention d’aller encore plus loin. « Nous serons de retour l’année prochaine », a-t-il promis, revanchard.

Le parcours des Minnesota Timberwolves, éliminés en finales de Conférence par les Dallas Mavericks ce jeudi, demeure un grand succès. Les performances d’Anthony Edwards, l’une des grandes révélations de ces playoffs, y ont largement contribué. Après s’être affirmé en tant que leader de l’équipe cette saison, il promet de revenir plus fort l’année prochaine.

Anthony Edwards : « Je serai prêt »

« Nous reviendrons l’année prochaine » , a prévenu Edwards après la lourde défaite des Timberwolves face aux Mavericks (103-124). Vaincus en finales de conférence par les Dallas Mavericks (4-1), avec un Luka Doncic exceptionnel, Minnesota n’était pas à la hauteur. « Nous n’avons jamais cliqué en tant qu’équipe dans cette série, pas même pour un match » , a admis l’arrière.

Malgré l’échec, l’avenir de cette équipe semble prometteur, d’autant plus maintenant qu’ils ont acquis cette expérience. « Maintenant, je sais que pour dominer, je dois m’entraîner comme si j’allais aller loin en playoffs », a expliqué Anthony Edwards. « Maintenant, je sais ce qu’il faut faire. Je serai prêt. »

Un avenir radieux pour les Timberwolves

La saison des Timberwolves ne peut être vue que comme un succès. La franchise n’avait plus atteint les finales de la Conférence Ouest depuis 20 ans et la grande époque de Kevin Garnett. Après de nombreuses années à la dérive, leur troisième place à l’Ouest en saison régulière et leur campagne de playoffs constituent une véritable renaissance.

L’émergence d’Anthony Edwards, qui s’est établi comme le leader de l’équipe à seulement 22 ans, est l’une des principales raisons de ce retour sur le devant de la scène. Avec des moyennes de 27,5 points, 6,9 rebonds et 6,5 passes décisives en postseason, il a été le moteur du collectif, mais il n’est visiblement pas rassasié.