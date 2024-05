NBA : « Je l’ai pris personnellement », dos au mur, Anthony Edwards n’abdique pas

Florian Barré

Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais les Timberwolves du Minnesota ont fait le premier pas pour devenir la première équipe de l'histoire de la NBA à surmonter un déficit de 3-0 en playoffs. Et chez les « Loups » il y en a un qui est particulièrement motivé à l’idée de réaliser cet exploit. En effet, Anthony Edwards a catégoriquement refusé de rentrer chez lui avec un sweep et espère bien faire durer encore un peu le suspens.

La nuit dernière, le Minnesota a battu les Dallas Mavericks 105-100 lors du quatrième match de la finale de Conférence Ouest à l'American Airlines Center et est désormais mené 3-1 dans la série. Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns n'ont pas été à leur meilleur niveau lors des trois premières rencontres mais ont mené leur équipe à la victoire alors au moment où leur saison était en jeu. Edwards a raté de peu un triple-double avec 29 points, 10 rebonds et neuf passes décisives, tandis que Towns s’est réveillé avec 25 points, cinq rebonds, et une énorme précision au tir (4/5 à 3-points).

« J’ai entendu leurs fans chambrer toute la journée »

C'est Edwards qui a réussi le tir décisif à la dernière minute, mais les shoots extérieurs de KAT tout au long du quatrième quart-temps ont mis les Timberwolves en position de gagner. À eux deux, ils permettent aux fans des Loups d’espérer remonter un écart que jamais personne n’a réussi à remonter. Une première étape difficile de faite. « Je n'ai jamais été sweep dans ma carrière. Même si je n'ai fait que trois fois les playoffs, je ne voulais pas être sweep, je ne voulais pas rentrer chez moi, je l'ai pris personnellement, je ne voulais pas être balayé... pas sur leur terrain ! J’ai entendu leurs fans chambrer toute la journée, mais nous sommes venus, et nous nous sommes battus », a lâché Ant-Man après le match.

Edwards et Irving applaudissent KAT