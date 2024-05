NBA : Les Timberwolves survivent, peuvent-ils défier l’Histoire ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Aux portes de l’élimination ce mardi, les Minnesota Timberwolves ont obtenu leur première victoire contre les Dallas Mavericks (100-105) en finales de la Conférence Ouest. Les visiteurs ont pu compter sur un Karl-Anthony Towns revanchard et sur un Anthony Edwards décisif pour se donner une chance de relancer la série.

Anthony Edwards et ses Timberwolves triomphent de justesse

Le tir à trois points surréel de Luka Doncic à 13 secondes de la fin du match, avec la faute d’Anthony Edwards en bonus, a peut-être semé le doute chez les Timberwolves pendant un instant. Cependant, le lancer franc manqué du Slovène, gardant les Mavericks à distance, les a immédiatement rassurés. C’est à l’issue d’un match très serré, avec 11 changements de score, que Minnesota a remporté la victoire.

Anthony Edwards, avec ses 29 points, 10 rebonds et 9 passes décisives, a mené la charge. Malgré ses maladresses (6 ballons perdus et 11/25 au tir), l’arrière a été décisif en fin de rencontre. Son tir en sortie de dribble à 38,8 secondes de la fin, pour donner cinq points d’avance à son équipe, a offert une respiration cruciale à son équipe.

Karl-Anthony Towns renaît, Luka Doncic ne suffit pas

Karl-Anthony Towns avait très mal commencé la série contre les Mavericks, avec une moyenne de 15 points et des pourcentages médiocres de 27,8 % aux tirs et 13,6 % à trois points. Il s’est racheté mardi, marquant 25 points à 9/13 aux tirs, dont quatre tirs à trois points primés sur cinq tentatives — plus qu’il n’en a réussi lors des trois premiers matches cumulés. Il a cependant été limité à 30 minutes de jeu en raison de ses six fautes. « Il a été la raison pour laquelle nous avons gagné ce soir » , a reconnu Anthony Edwards en conférence de presse.

En face, les 28 points (7/21 aux tirs), 15 rebonds et 10 passes décisives de Luka Doncic n’ont pas suffi. « Ce match est de ma faute » , a-t-il déclaré après la rencontre. Il était pourtant le seul joueur de Dallas à dépasser la barre des 20 points pour cette rencontre à domicile. Kyrie Irving (16 points à 6/18), qui n’avait encore jamais perdu un match dans lequel il avait l’opportunité de remporter la série (14 victoires pour 0 défaite avant ce mardi), n’a pas eu son impact habituel. L’absence de Derick Lively II, qui souffrait d’une entorse cervicale, s’est fait ressentir à l’intérieur.

La remontée est-elle réellement possible ?

Cette victoire à l’extérieur donne aux Timberwolves une chance de relancer la série. Le match 4, dans la nuit de jeudi à vendredi, se tiendra à Minneapolis et pourrait ramener le score à 3-2. Cependant, un retour semble hautement improbable et serait une première historique. Aucune des 155 équipes menées 3 à 0 en playoffs n’a jamais réussi à renverser son adversaire. Dans l’absolu, tout est encore possible, mais Anthony Edwards et ses coéquipiers n’ont plus le droit à la moindre erreur.