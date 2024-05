Trois des 20 joueurs NBA les mieux payés sont encore dans la course au titre, qui sont-ils ?

Florian Barré

Les Finales de Conférence NBA vont démarrer ce mardi soir avec le match 1 entre les Boston Celtics et les Indiana Pacers. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les Minnesota Timberwolves et les Dallas Mavericks suivront. Et apparemment, l'argent ne fait pas tout dans la Grande Ligue. Bien qu'il y ait plusieurs stars qui parsèment les rosters des équipes restantes, étrangement, seules trois des 20 stars de la NBA les mieux payées sont encore en course à ce stade.

Un rapide coup d’œil aux salaires les plus élevés de la saison NBA 2023-24 révèle que les 12 joueurs les mieux payés ont tous été éliminés. Dans l’ordre, des gars comme Stephen Curry, Kevin Durant, Nikola Jokic, Joel Embiid, LeBron James, Bradley Beal, Paul George, Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard, Damian Lillard, Jimmy Butler et Klay Thompson sont absents. En conséquence, les seuls joueurs du top 20 qui jouent encore sont le pivot des Timberwolves Rudy Gobert, 13e avec 41 millions de dollars cette saison, le meneur des Mavericks Luka Doncic, 16e avec 40,1 millions de dollars et l’intérieur des Pacers Pascal Siakam, 20e à 37,9 millions de dollars.

Où sont Jayson Tatum et Jaylen Brown ?

Quelques gars qui jouaient encore ont raté de peu le cut. Le meneur de Dallas Kyrie Irving est 22e (37 millions de dollars), l’arrière des Celtics Jrue Holiday est 23e (36,9 millions de dollars), le big men du Minnesota Karl-Anthony Towns est 25e (36 millions de dollars) et le pivot de Boston Kristaps Porzingis est 26e (36 millions de dollars). Curieusement, la star des Celtics, Jayson Tatum, est 39e avec 32 millions de dollars, tandis que Jaylen Brown est 41e avec 31,8 millions de dollars. Il convient de noter que Brown a signé la plus grande prolongation de contrat de l'histoire de la NBA l'été dernier, mais elle n'entrera en vigueur que la saison prochaine.

La NBA évolue !

Cela pourrait simplement être une situation exceptionnelle au vu de la saison et de la façon dont les matchs se sont déroulés en séries éliminatoires, mais à certains égards, cela ressemble plutôt à un changement en NBA. Les Timberwolves et les Pacers montent en puissance, tandis que les Celtics se sont imposés comme des prétendants éternels. À Dallas, on a enfin l’impression que le partenariat Doncic-Irving fonctionne, ce sans qu’aucun des deux joueurs n’ait de contrat bouleversant.