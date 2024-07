JO Paris 2024 : Wembanyama veut priver LeBron James et Kevin Durant d’un exploit légendaire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quadruple champion olympique en titre, le Team USA présente une équipe de folie pour conserver son titre à Paris. D'ailleurs, LeBron James et Kevin Durant peuvent entrer dans l'histoire du basket olympique en cas de médaille d'or pour les Américains. Une situation que Victor Wembanyama veut absolument éviter. Le joueur des Spurs veut offrir le premier titre à l'équipe de France qui a du se contenter de trois médailles d'argent.

Le tournoi olympique de basket débutera samedi et s'annonce d'ores-et-déjà palpitant. Notamment compte tenu de l'équipe alignée par les Etats-Unis qui ont sorti le grand jeu et envoyé une Dream Team qui effraie déjà tout le monde. Les Américains, qui défieront la Serbie, le Soudan du Sud et Porto Rico, seront emmenés par des méga-stars à l'image de LeBron James, Kevin Durant ou encore Stephen Curry et Anthony Davis. Une équipe qui semble imbattable sur le papier, mais que Victor Wembanyama espère bien faire tomber.

JO Paris 2024 : Wembanyama lâche une folle annonce ! https://t.co/Q4gIdekt2q pic.twitter.com/uTHKrA3fiy — le10sport (@le10sport) July 25, 2024

Wembanyama veut faire tomber Team USA...

En effet, dans les colonnes de L'EQUIPE, Victor Wembanyama n'a pas caché son ambition à savoir remporter la médaille d'or à Paris : « Bien sûr que je reste convaincu de cela. C'est basé sur quoi ? Sur ce que l'on vit tous les jours avec le groupe, les joueurs et le staff. C'est fondé sur notre marge de progression, que je sais énorme. Les défaites n'ébranlent pas du tout ma confiance en l'équipe. Même avant de rejoindre le groupe, de commencer la prépa, je n'avais aucun doute sur le fait que le parcours vers la victoire serait semé d'embûches. Le chemin n'est jamais celui auquel tu t'attends ». Ce serait un sacré exploit puisque les Bleus n'ont jamais été champion olympique de basket, se contentant de trois médailles d'argent (1948, 2000 et 2021). Trois finales perdues contre les Etats-Unis.

... et priver LeBron James et Kevin Durant d'un record

Il faut dire qu'en 20 tournois olympiques (le basket est présent aux JO depuis 1936), les USA ont décroché 16 médailles d'or. Seuls l'URSS (1972 et 1988), la Yougoslavie (1980) et l'Argentine (2004) ont privé les Américains du titre olympique. Par conséquent, le Team USA peut encore entrer un peu plus dans l'histoire en épinglant à 17e sacre, le 5e de suite. Mais surtout, deux joueurs américains peuvent également se faire une place dans l'histoire des JO sur le plan individuel, à savoir Kevin Durant et LeBron James. En cas de victoire finale, le premier deviendrait le basketteur le plus titré aux JO avec un quatrième sacre après ceux de 2012, 2016 et 2020. Pour le moment il partage ce record avec Carmelo Anthony, également triple champion olympique. LeBron James pourrait également marque l'histoire. Double champion champion olympique (2008 et 2012), la star des Lakers a également décroché le bronze à Athènes en 2004. Par conséquent, en cas de médailles olympiques, il égalera Carmelo Anthony, qui a décroché quatre médailles en tout. Mais Victor Wembanyama veut plomber les plans des Américains.