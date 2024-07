Team USA : Kevin Durant sera-t-il prêt pour les JO de Paris 2024 ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

À deux jours des Jeux Olympiques de Paris 2024, l’incertitude plane sur la présence de Kevin Durant avec Team USA. Parmi les têtes d’affiche de l’équipe américaine avec LeBron James et Stephen Curry, l’ailier n’a disputé aucun match de préparation. Sa participation au match d’ouverture contre la Serbie, dimanche, reste incertaine.

Avec LeBron James et Stephen Curry, Kevin Durant est l’un des visages de Team USA pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Seulement, le meilleur marqueur de l’histoire des États-Unis aux Jeux Olympiques reste incertain pour le début de la compétition. Il n’a disputé aucun match de préparation et la sélection américaine n’a pas l’intention de précipiter son retour.

Le doute plane sur la présence de Kevin Durant

Team USA espérait jouer au complet à Londres pour ses derniers matches de préparation. Mais Kevin Durant, blessé au mollet depuis le camp d’entraînement, n’a pas pu disputer la moindre rencontre avec le reste de l’équipe. À deux jours du début des Jeux Olympiques et trois jours du match États-Unis — Serbie, sa présence reste incertaine. Steve Kerr, le coach de la sélection américaine, a cependant déjà annoncé qu’il ne serait pas remplacé. À ce stade, cela semble de toute façon impossible. Le doute persiste.

JO Paris 2024 - Basket : Team USA est-elle vraiment invincible ? https://t.co/aZV5PGCTcA pic.twitter.com/knWKYwkmOK — le10sport (@le10sport) July 24, 2024

Durant : « Je vais mieux chaque jour »

« Je vais mieux chaque jour », a rassuré Kevin Durant, ce jeudi, lors d’une conférence de presse à Paris. « Hier j’ai pu faire un entraînement intense, je vais encore en faire un aujourd’hui. Je vais voir comment je me sens après celui-là. »

L’état de Kevin Durant devait être évalué lors d’un match d’entraînement interne ce jeudi pour décider de sa participation au début de la compétition. Les images diffusées par Team USA sur les réseaux sociaux montrent la star en pleine forme, n’ayant aucune difficulté à monter au dunk après une vive accélération. Un signe optimiste à l’approche des Jeux.

Pas question de précipiter son retour avec Team USA

Les États-Unis auront besoin de tous leurs renforts dimanche pour affronter la Serbie de Nikola Jokic. Pour autant, ils ne comptent pas précipiter le retour de leur star. L’intérêt de Durant et celui de son équipe, les Phoenix Suns, est également pris en compte et les dirigeants américains restent en contact constant avec eux pour prendre une décision. « Il ne s’agit pas seulement de notre staff, mais Grant Hill, le directeur général de USA Basketball, est constamment en contact avec les gens qui s’occupent de Kevin et avec les Suns », a expliqué Steve Kerr. « C’est une décision collégiale. »