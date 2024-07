JO 2024 : Les problèmes commencent pour Team USA

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

La sélection des États-Unis pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 sera celle qui réunira le plus de stars. Avec LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant et neuf autres All-Stars NBA, l’équipe a décidé de réunir ses meilleurs éléments pour la compétition. Pourtant, le chemin vers l’or ne sera pas sans embûches et les premiers pépins surgissent déjà.

Malgré son immense talent, Team USA devra surmonter de nombreux obstacles pour décrocher l’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Déjà, les blessures inquiètent et un problème de hiérarchie émerge.

Kevin Durant absent du camp d’entraînement

Kevin Durant, meilleur marqueur de l’histoire de la sélection américaine aux Jeux Olympiques, a manqué les deux premiers jours de camp d’entraînement à cause d’une blessure au mollet, selon The Athletic . L’ailier a pu suivre un entraînement individuel léger, à l’écart du groupe, mais n’a pas pu participer aux exercices collectifs ni aux matches d’entraînement. Son absence lors de la compétition laisserait un vide important, étant l’un des joueurs les plus expérimentés et probablement le meilleur attaquant de l’équipe.

« Nous allons faire preuve d’une grande prudence. Ce n’est pas grave » , a cependant rassuré Steve Kerr, le sélectionneur, dimanche. « Il m’assure que ce n’est pas grave. Nous allons juste être très prudents et prendre les choses au jour le jour. »

Anthony Edwards : « Ils doivent s’adapter à moi »

Quand tant de stars se retrouvent ensemble, la question de la hiérarchie devient cruciale. Avec certains des meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA comme LeBron James et Stephen Curry, désigner un leader n’est pas simple. Les joueurs devront mettre leur ego de côté pour le bien du collectif.

Néanmoins, Anthony Edwards, le plus jeune de l’équipe, semble vouloir prendre les rênes de l’équipe. « Je suis toujours l’option numéro un » , a-t-il déclaré dimanche lors d’une conférence de presse au camp d’entraînement de Team USA. « Ils doivent s’adapter à moi. C’est ce que je ressens. » Une mentalité qui pourrait finir par être préjudiciable pour le groupe.

Les genoux de Joel Embiid et Kawhi Leonard

Les Américains surveillent également la santé de Joel Embiid et Kawhi Leonard, tous deux gênés au genou. Les deux ont malgré tout participé aux entraînements et aux matches avec leurs coéquipiers. Leonard, en particulier, revient d’une blessure persistante depuis la fin de la saison NBA. Une situation à suivre de près : le forfait de l’un de ces joueurs serait un coup dur pour Team USA.