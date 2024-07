JO Paris 2024 - Basket : Les trois favoris pour la médaille d’or

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

À l’aube des Jeux Olympiques de Paris 2024, le tournoi de basket s’annonce comme l’un des plus captivants. Le tableau est l’un des plus ouverts des dernières années, alors que Team USA a décidé d’envoyer une équipe de superstars, avec LeBron James en tête d’affiche. Entre les l’ogre américain, la France de Victor Wembanyama à domicile, et des nations en pleine ascension, qui décrochera l’or ? Voici nos trois favoris.

Team USA : Une réserve de stars inégalable

À chaque compétition internationale, Team USA est automatiquement désigné comme le grand favori. Ce statut découle de décennies de domination olympique, en particulier depuis la « Dream Team » de Michael Jordan en 1992, et des effectifs de stars qu’ils alignent à chaque tournoi.

Avec des joueurs comme LeBron James (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors) et Kevin Durant (Phoenix Suns), l’équipe américaine envoyée à Paris fait partie des plus impressionnantes de l’histoire. Bien que des failles soient apparues lors de leur préparation, ils ont terminé avec un bilan parfait de 5-0. L’équipe n’est pas invincible, mais elle demeure la favorite incontestée, avec un avantage de talent et de profondeur indéniable.

Canada : Un outsider séduisant

Le Canada revient aux Jeux Olympiques de basket après 20 ans d’absence, pour viser sa première médaille depuis 1936. Sous la direction de Jordi Fernandez, l’équipe a changé de dimension en remportant le bronze à la dernière Coupe du monde. Maintenant que ses meilleurs éléments ont accepté de rejoindre la sélection, les Canadiens disposent de l’un des effectifs les plus talentueux et complémentaire du monde.

Excepté un joueur, tous évoluent en NBA. Les superstars Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) et Jamal Murray (Denver Nuggets) mènent l’équipe, entourés d’excellents joueurs de complément comme RJ Barrett (Toronto Raptors), Luguentz Dort (Oklahoma City Thunder) et Dillon Brooks (Houston Rockets). Malgré leurs faiblesse à l’intérieur et leur manque d’expérience, leur arsenal est suffisant pour compenser leurs quelques faiblesses et ils s’imposent comme un outsider crédible pour l’or.

France : Le rêve d’une médaille d’or à domicile

Malgré quatre défaites consécutives en préparation, l’équipe de France reste parmi les groupes les plus prometteurs pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Avec Victor Wembanyama et Rudy Gobert dans la raquette, potentiellement les deux meilleurs défenseurs du monde, elle possède un atout majeur face aux autres équipes. Elle regorge de joueurs très talentueux, qui évoluent en NBA ou dans les plus hautes sphères européennes, et dispose indéniablement de l’un des effectifs les plus talentueux de la compétition.

Les Bleus ont révélé des faiblesses lors des matchs amicaux, en particulier à l’extérieur. Néanmoins, ils sont toujours considérés comme de sérieux prétendants à une médaille. En 2021, à Tokyo, leur mauvaise préparation ne les avait pas empêchés de battre Team USA en phase de poules et de décrocher l’argent. Cette fois-ci, jouer à domicile, devant leur public, pourrait leur offrir un avantage supplémentaire à ne pas sous-estimer.