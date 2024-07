JO Paris 2024 : Une star de Team USA annonce du lourd pour la France et Wembanyama

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir vécu sa première saison en NBA, Victor Wembanyama va maintenant disputer sa première grande compétition internationale avec l’équipe de France à l’occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024. Une expérience qui sera bénéfique pour son évolution selon Kevin Durant, qui s’attend à voir les Bleus aller loin avec Wemby dans leurs rangs.

Les quatre défaites consécutives de l’équipe de France en préparation, contre l’Allemagne (65-70), la Serbie (69-79), le Canada (73-85) et l’Australie (82-83), n’ont pas entamé la confiance de Victor Wembanyama. Comme il l’a confié à L'Équipe, la star des Spurs vise la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Un sacre qui passera très certainement pas un choc face à Team USA.

JO Paris 2024 : Wembanyama veut priver LeBron James et Kevin Durant d’un exploit légendaire https://t.co/baAOtPU1Mg — le10sport (@le10sport) July 25, 2024

« Cette grande scène que sont les JO ne peut qu'aider pour votre confiance »

L’une des stars de la sélection américaine était d’ailleurs présente en conférence de presse ce jeudi, Kevin Durant. « Je suis heureux d'être à Paris, l'une de mes villes préférées dans le monde. Les Jeux Olympiques sont toujours un moment agréable de l'année. J'ai hâte de jouer avec et contre certains des meilleurs joueurs du monde et de soutenir d'autres athlètes », a confié le joueur des Phoenix Suns, avant d’évoquer Victor Wembanyama : « Jouer le plus possible sur cette grande scène que sont les JO ne peut qu'aider pour votre confiance. »

« On s'attend à ce que les Français aillent loin avec lui »

Avec Victor Wembanyama, Kevin Durant s’attend à voir l’équipe de France aller loin lors des JO : « Même s'il y a beaucoup de pression, on s'attend à ce que les Français aillent loin avec lui. Tout cela est bon pour son évolution en tant que joueur et en tant que personne. Tout le monde est impatient de voir sa progression, de savoir où il va et où il emmène la ligue. Je pense qu'il fait partie de ces gars qui peuvent faire avancer le jeu. C'est donc une excellente expérience et un nouveau tremplin pour lui. »